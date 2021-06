Verfahren wegen Steuerbetrugs in Bonn Schweizer Angeklagter will nicht beim Cum-Ex-Prozess erscheinen

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Beteiligung an 69 Fällen von besonders schwerer Steuerhinterziehung vor. Doch statt sich in Bonn den Vorwürfen zu stellen, bleibt der Angeklagte lieber in seinem Heimatland.