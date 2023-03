Die schwer angeschlagene Credit Suisse war am Wochenende in einer von der Regierung orchestrierten Rettungsaktion von der Rivalin UBS übernommen worden. Dass sie dennoch in einem internen Schreiben die reguläre Auszahlung von Boni ankündigte, sorgte in Teilen der Schweizer Öffentlichkeit für Empörung.

Bei der Bank seien große Fehler gemacht worden, sagte Clive Howard, Partner für Arbeitsrecht bei der Londoner Kanzlei Keystone Law. Vor diesem Hintergrund wäre es »unangemessen, wenn der Verwaltungsrat zu diesem Zeitpunkt eine variable Vergütung erhalten würde«.