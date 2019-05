Energiesparte Siemens-Aktie profitiert von Abspaltungsplänen

Die Pläne von Siemens, die Energiesparte abzuspalten und Kosten zu senken, haben der Aktie des Konzerns Auftrieb gegeben. Die Papiere legten im späten Handel rund vier Prozent zu.

Das Unternehmen hatte am Dienstag angekündigt, sich von der Energiesparte trennen und diese an die Börse bringen zu wollen. Auch der Anteil des Windkraftgeschäfts Siemens Gamesa solle in das neue Unternehmen eingebracht werden. Siemens will sich damit verstärkt auf die digitalen Geschäfte konzentrieren.

"Wir haben den größten Strukturwandel in der jüngeren Geschichte von Siemens in die Wege geleitet", sagte Siemens-Chef Joe Kaeser. "Die Frage war: Wie schaffe ich eine Firma, die die vierte industrielle Revolution übersteht?"

Mehr als 10.000 Arbeitsplätze fallen weg

Sowohl im künftigen Kerngeschäft mit der Digitalisierung von Fabriken, Gebäuden und ganzen Städten als auch in der Energiesparte wird zunächst gespart: Mindestens 10.400 Arbeitsplätze fallen weg. An anderer Stelle sollen aber mehr als 20.000 neue entstehen.

Die Ausgliederung soll bis April 2020 abgeschlossen sein, der Börsengang ist für September 2020 geplant. "Wir machen das mit höchster Geschwindigkeit", sagte Kaeser. Siemens trennt sich mit dem Schritt von knapp einem Viertel seiner 388.000 Mitarbeiter und einem Drittel des Umsatzes.

Das Geschäft mit Kohle- und Gaskraftwerken, aber auch mit Windrädern bindet viel Kapital, erzielt aber vergleichsweise geringe Margen. Ohne die Sparte Gas & Power und die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa sieht der Siemens-Chef nun die Chance, die Umsatzrendite von zuletzt weniger als elf Prozent auf 14 bis 18 Prozent zu schrauben. Im Energiegeschäft kommt der Konzern bisher nur auf vier Prozent, mehr als acht Prozent seien auch in den nächsten vier Jahren nicht drin.

Gewinn und Umsatz gestiegen

Beim Börsengang will die Siemens AG knapp 50 Prozent an der bisherigen Energietochter behalten, "um eingangs ein starkes Zeichen zu setzen", sagte Kaeser weiter. Die übrigen Aktien der Gesellschaft werden an die Anteilseigner verteilt.

Langfristig könnte der Siemens-Anteil bis auf 25 Prozent sinken. Die Branche befindet sich im Umbruch: Im Turbinengeschäft baut Siemens 6000 Stellen ab, weil nach der Energiewende große Gas- und Kohlekraftwerke nicht mehr gefragt sind.

Im Tagesgeschäft ist von einem abflauenden Geschäft allerdings noch nichts zu bemerken: Im zweiten Geschäftsquartal von Januar bis März wuchs das bereinigte operative Ergebnis im Industriegeschäft um sieben Prozent auf 2,41 Milliarden Euro, stärker als von Experten erwartet. Der Umsatz kletterte um vier Prozent auf 20,9 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand liegt mit 142 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Und auch die Energiesparte verbesserte das Ergebnis deutlich.