Für Siemens soll es der »größte Auftrag in der Konzern-Geschichte« werden: der Bau eines 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes in Ägypten. Die Verkehrssparte Siemens Mobility soll über hundert Züge und Lokomotiven liefern, wie das Unternehmen am Samstagabend mitteilte. Der Anteil an dem mit zwei Partnern vereinbarten Auftrag beträgt 8,1 Milliarden Euro.