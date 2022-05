Hier ein Pöstchen, da ein Pöstchen – und am Ende wollen alle mitreden. Diesen Eindruck von der eigenen Arbeitsweise hatte offenbar auch das Unternehmen Siemens Energy. Der Energietechnikkonzern will jedenfalls nun radikal im Management kürzen und fast jeden dritten Führungsjob streichen. Wo es bisher bis zu elf Hierarchieebenen gab, werden es künftig maximal sechs sein.

Komplettübernahme: Siemens Energy will Windkrafttochter Gamesa von der Börse nehmen

Komplettübernahme: Siemens Energy will Windkrafttochter Gamesa von der Börse nehmen

Komplettübernahme: Siemens Energy will Windkrafttochter Gamesa von der Börse nehmen

Komplettübernahme: Siemens Energy will Windkrafttochter Gamesa von der Börse nehmen

Das Segment mit Gas- und Stromanlagen solle zudem in drei Geschäftsfelder aufgeteilt werden: Das Geschäft mit Gasturbinen werde im Bereich Gas Services gebündelt, dem größten der neuen Geschäftsbereiche mit rund neun Milliarden Euro Umsatz.

Aktivitäten im Bereich der Stromübertragung und Speicherung gehörten künftig zu Grid Technologies (5,8 Milliarden Euro Umsatz), Transformation of Industry (3,9 Milliarden Euro Umsatz) sei für alle Themen rund um die Reduzierung des Stromverbrauchs und der CO 2 -Emissionen in industriellen Prozessen zuständig. Dadurch solle dem Kapitalmarkt die Möglichkeit gegeben werden, die Entwicklung der Geschäfte besser zu beurteilen.

Erst am Wochenende hatte Siemens Energy ein milliardenschweres Übernahmeangebot für die Anteile an Siemens Gamesa vorgelegt, die dem Konzern noch nicht gehören. Von diesem Schritt erhofft sich Siemens Energy eine leichtere Sanierung der angeschlagenen spanischen Windkrafttochter.