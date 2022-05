Der Energietechnikhersteller Siemens Energy will seine verlustreiche Windkrafttochter Siemens Gamesa komplett übernehmen. Der Dax-Konzern, der bereits rund zwei Drittel (67 Prozent) der Gamesa-Anteile besitzt, erklärte am Samstag, er biete 18,05 Euro pro Aktie für den Rest. Das entspricht rund vier Milliarden Euro. Nach der Übernahme soll Gamesa demnach von der Börse genommen werden.

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) hat seinen Sitz im spanischen Baskenland. Das Unternehmen stellt Windkraftanlagen für Land und See her und gehört zu den größten Anbietern weltweit. 2017 hatte Siemens seine eigene Windkraftsparte mit Gamesa fusioniert, den Spaniern damals aber den Hauptsitz des gemeinsamen Unternehmens und die Führung über das Onshore-Geschäft überlassen.

Siemens Energy hatte vergangene Woche bei der Vorlage der Quartalszahlen wegen des »enttäuschenden Ergebnisses« von Gamesa die Prognose gesenkt. Umsatz und operatives Ergebnis dürften daher am unteren Ende der bisher angegebenen Prognosespannen ausfallen. Konzernchef Christian Bruch erklärte, die Ergebnisse von Gamesa seien »zum wiederholten Male« enttäuschend und belasteten Siemens Energy »erheblich«. Bei einer Komplettübernahme von Gamesa könnte Siemens Energy stärker durchgreifen. Zudem erhofft sich das Unternehmen Synergieeffekte, also Kosten zu sparen, aber auch mehr Umsatz zu erzielen.

Zuletzt hatte die Tochter dem Mutterkonzern viermal hintereinander die Quartalszahlen verhagelt. Vor allem das Geschäft mit Windkraft an Land ringt mit Kosten und Schwierigkeiten in der Produktion. Der Bau neuer Windkraftanlagen in Europa bleibe weit hinter den Prognosen und den politischen Zielen der EU zurück, beklagt der Branchenverband WindEurope. Zugleich schafft es die chinesische Konkurrenz, ihre Anlagen deutlich günstiger anzubieten. Aufgrund der operativen Probleme und den Herausforderungen der Branche befinde sich Gamesa »derzeit in einer finanziell schwierigen Lage«, hieß es von Siemens Energy.