Weltweit hat Siemens inklusive der deutschen Projekte eine Investitionsinitiative von zwei Milliarden Euro angekündigt. Ein Teil davon, unter anderem in den USA, China, Singapur und Spanien, ist bereits bekannt. In Deutschland sind bereits Investitionen im fränkischen Forchheim, in Frankfurt sowie weitere in Erlangen bekannt. Zählt man die Medizintechniksparte Healthineers mit, so sei die fränkische Stadt mit rund 20.000 Mitarbeitern der größte Siemens-Standort weltweit, sagte ein Unternehmenssprecher.