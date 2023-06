Auch in einem Gespräch mit dem »Handelsblatt« hob Busch die Bedeutung Chinas hervor. »Der chinesische Markt ist stark und wird weiter wachsen.« Kein Unternehmen könne es sich leisten, auf diesen attraktiven Markt zu verzichten, sagte er der Zeitung. Allerdings sehe Siemens auch das Risiko, sich zu sehr auf ein Land zu konzentrieren – daher erfolgten parallel eben auch die Investitionen in das neue Siemens-Werk in Singapur.

Während der Pressekonferenz in München bestritt Busch, dass die Wahl auf Singapur aus einem »geopolitischen Grund« gefallen sei. Er habe aber den Wunsch, »die Lieferketten zu diversifizieren und widerstandsfähiger zu machen«. Ob er damit in der deutschen Politik und Wirtschaft, in der eine Debatte über die Risiken einer zu großen Abhängigkeit von China läuft, überzeugen kann, bleibt abzuwarten. In der Bundesregierung ist man bemüht, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zurückzufahren. Dies führt immer wieder zu Konflikten.