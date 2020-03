Chefwechsel bei Siemens Ab ins warme "Austragsstüberl"

Alles sollte so aussehen, als sei der angekündigte Wechsel an der Vorstandsspitze von Siemens reine Routine. Tatsächlich ging es hinter den Kulissen hoch her - und Noch-Chef Kaeser wird der Abgang versüßt.