Milliardenauftrag Siemens liefert 1200 Lokomotiven nach Indien

Großauftrag in Ägypten

Es ist nicht der erste Großauftrag für das Unternehmen in jüngerer Zeit. Im Mai 2022 hatte Siemens Mobility den Auftrag für den Bau eines rund 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Ägypten bekannt gegeben. Dafür sollen hundert Züge und Lokomotiven geliefert werden. Der Anteil an dem mit zwei Partnern vereinbarten Auftrag beträgt Siemens zufolge 8,1 Milliarden Euro. Das Bahnnetz soll 60 Städte des Landes mit Zügen miteinander verbinden, die bis zu 230 Kilometer pro Stunde schnell fahren können.