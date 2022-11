Grund für den Rückgang sei hauptsächlich die »nicht zahlungswirksame Wertminderung« der Beteiligung an Siemens Energy. Siemens Energy ist unabhängig und seit Ende 2020 an der Börse; Siemens hält aber noch immer 35 Prozent. Der Absturz der Sparte an der Börse hatte bereits das Ergebnis im dritten Quartal von Siemens stark belastet und wirkt sich nun auf das gesamte Geschäftsjahr aus.