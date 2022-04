Der frühere SPD-Chef und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist neuer Aufsichtsratschef der Stahltochter von Thyssenkrupp . Der 62-Jährige sei als Vertreter der Anteilseigner in das Kontrollgremium von Thyssenkrupp Steel Europe berufen und auf der konstituierenden Sitzung zum neuen Vorsitzenden gewählt worden, teilte der Konzern mit. Mit Gabriel wurde auch die ehemalige Tui-Personalchefin Elke Eller in den Aufsichtsrat berufen.

»In den kommenden Monaten und Jahren stehen wegweisende Entscheidungen mit wirtschaftlicher, industriepolitischer und umweltbezogener Relevanz an«, sagte Gabriel. Nirgendwo könne man exemplarisch so überzeugend zeigen wie beim Stahl, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit in der Klimapolitik in Deutschland zusammengebracht werden.