US-Aufseher hatten am 10. März den Stecker bei der SVB gezogen, nachdem Kunden einen Tag zuvor innerhalb von nur fünf Stunden 42 Milliarden Dollar an Einlagen aus der Bank abgezogen hatten und sich Nachfragen für weitere 100 Milliarden Dollar am folgenden Morgen aufgetürmt hatten. Der größte Kollaps einer Bank seit der globalen Finanzkrise 2008 hatte eine Vertrauenskrise im Finanzsektor ausgelöst und zu starken Kursverlusten bei Banken in den USA und Europa geführt. Die in New York ansässige Signature Bank war zwei Tage nach der SVB kollabiert.

Mitarbeitende berichten von Druck

Barr bezeichnete den Untersuchungsbericht als »unerschrocken«. Darin führte die Fed aus, dass sich ihre Aufsichtspraktiken von 2018 bis 2021 verändert hätten. Erwartungen an die Aufsehenden seien gestiegen, mehr Beweise vor dem Ergreifen von Maßnahmen zu sammeln. Mitarbeitende, die im Rahmen der Untersuchung durch die Fed befragt worden seien, hätten von Druck berichtet, Belastungen für Unternehmen zu verringern und ein ordnungsgemäßes Vorgehen nachzuweisen. Zwischen 2016 und 2022 seien die Vermögenswerte im Bankensektor um 37 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sei aber die Personalausstattung der Fed-Aufsicht um drei Prozent kleiner geworden.