Im Jahr 2018 sind für Silvester besonders viele Feuerwerkskörper importiert worden. Händler führten laut dem Statistischen Bundesamt eine Rekordmenge von 47.400 Tonnen an Böllern und Raketen im Wert von 121 Millionen Euro nach Deutschland ein.

Verglichen mit dem Vorjahr stieg die importierte Menge demnach um fast elf Prozent und gemessen am Jahr 1999 um 48 Prozent, teilten die Statistiker mit. Fast alle der Feuerwerkskörper stammten aus China.

Das alljährliche Silvesterfeuerwerk ist zu diesem Jahreswechsel besonders in die Kritik geraten. Umweltschützer kritisieren, dass Feinstaub in die Luft gelangt und viel Plastikmüll in den Straßen liegen bleibt.

Händler rechnen nicht mit Umsatzrückgang

Über das Ausmaß der Umweltbelastung streitet das Umweltbundesamt jedoch mit den Herstellern. So geht die Behörde von 4200 Tonnen Feinstaub aus, die jährlich durch Feuerwerke entstehen. Das wären rund zwei Prozent der freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) hingegen spricht von nur zehn Tonnen. Das Umweltbundesamt will die Angaben des Verbandes nun prüfen.

Unstrittig ist, dass der Lärm von Böllern und Raketen immer wieder Wildtiere und Haustiere wie Katzen oder Hunde aufschreckt.

Die Deutsche Umwelthilfe wirbt dafür, auf den Kauf von Feuerwerkskörpern zu verzichten. Mehrere Einzelhändler haben Böller und Raketen bereits aus dem Sortiment genommen. Einige Städte haben in diesem Jahr erstmals Verbotszonen für Feuerwerk in der Silvesternacht ausgewiesen, diese gelten zum Beispiel in Berlin am Brandenburger Tor, auf dem Alexanderplatz und in der Schöneberger Pallasstraße.

Händler rechnen jedoch vorerst nicht damit, dass sich die Maßnahmen stark auf ihr Geschäft auswirken: Für Silvester 2019 erwartet der Verband der pyrotechnischen Industrie 133 Millionen Euro Umsatz - etwa so viel wie im Vorjahr.