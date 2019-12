Silvester Welche Händler noch Feuerwerk verkaufen - und welche verzichten

Hornbach: Als erste große Baumarkt-Kette in Deutschland hat Hornbach angekündigt, ab 2020 europaweit keine Feuerwerkskörper mehr zu verkaufen. "Nicht zuletzt aus Umwelt- und Tierschutzgründen haben wir uns dazu entschlossen, dass in diesem Jahr zum letzten Mal Feuerwerk in unseren Märkten geben wird", teilt der Konzern mit. Dass der Verkaufsstopp nicht schon dieses Jahr gilt, liege an "langfristigen Lieferantenverträgen".