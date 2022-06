Welche AKWs sind noch am Netz?

Derzeit laufen noch drei Anlagen: Emsland in Niedersachsen, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sowie Isar 2 in Bayern. Sie decken mit insgesamt 4300 Megawatt Leistung im Durchschnitt etwa 30 Terawattstunden pro Jahr ab – rund fünf Prozent der deutschen Stromproduktion.

Könnten die AKWs aus der Gasabhängigkeit führen?

Dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge könnten längere Laufzeiten für AKWs nur einen sehr kleinen Beitrag bei der Emanzipation von russischem Gas leisten. »Wir haben ein Problem bei der Gas – und damit der Wärmeversorgung, nicht beim Strom«, heißt es in einem Papier zur Nutzung von Atomkraft in Deutschland. Erdgas wird in Deutschland zu 12,5 Prozent für die Stromerzeugung verbraucht. Gaskraftwerke sind sehr flexibel und werden vor allem dazu genutzt, bei Spitzenlasten schnell mehr Strom liefern zu können. Atomkraftwerke produzieren dagegen kontinuierlich Strom und könnten rein technisch nicht das ersetzen, was Gaskraftwerke leisten, wie das Wirtschaftsministerium erläutert.