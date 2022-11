Außerdem hat das Unternehmen angekündigt, massiv Kosten zu reduzieren. Durch Einsparungen beim Personal sollen 30 Prozent der Kosten gekürzt werden. Laut einem Bericht des »Hamburger Abendblatts« sollen allein bei der DS-Gruppe 30 von 500 Arbeitsplätzen wegfallen.

Koflers Social Chain AG hatte den Handelskonzern DS-Gruppe für 210 Millionen Euro übernommen. Die macht ihr Geschäft vor allem damit, Aktionsware in Discountmärkten zu vertreiben. Zu den Produkten zählen Haushaltswaren, Grillzubehör oder Fanartikel.

Kofler, früher mal Vorstandschef bei den Fernsehsendern Premiere und ProSieben, sah den Zusammenschluss als den Beginn von etwas ganz Großem. Man wolle sich in den nächsten Jahren in den MDax hocharbeiten, die zweite deutsche Börsen-Bundesliga sozusagen. Schon bald könnte das Unternehmen ein »Einhorn« sein, also ein Unternehmen mit mindestens einer Milliarde Euro Börsenwert.