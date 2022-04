2020 erhielt das Verhältnis des Milliardärs Wladimir Potanin zum russischen Präsidenten Wladimir Putin tiefe Risse – womöglich erlaubt es ihm nun diese Geschichte, seine Bankgeschäfte in dem Land auszubauen. Angesichts des Ukrainekriegs trennt sich die Société Générale nämlich von ihrem Russland -Geschäft und mit Interros Capital soll eine der Beteiligungsgesellschaften des Oligarchen Käufer sein. Wenn die Aufsichtsbehörden dem Verkauf zustimmen, könnte er in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Für die französische Großbank ist der Verkauf ein schlechtes Geschäft. Man müsse nun eine Milliardenabschreibung hinnehmen, teilte das Institut in Paris mit. Weil durch den Verkauf noch viel größere Risiken aus ihrer Bilanz verschwinden, soll sich die Belastung aber im Rahmen halten. An der Börse wurde die Nachricht gut aufgenommen: Die Aktie der Société Générale legte am Morgen in Paris zeitweise um mehr als acht Prozent zu. Zuletzt lag sie noch mit 6,81 Prozent im Plus bei mehr als 23 Euro und war damit immer noch stärkster Wert im französischen Leitindex Cac 40. Insgesamt hat das Papier seit dem Jahreswechsel aber immer noch rund 23 Prozent an Wert eingebüßt. Zieht man das Zwischenhoch von mehr als 37 Euro von Mitte Februar als Maßstab heran, beträgt der Verlust sogar 38 Prozent.