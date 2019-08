In einem neuen Gutachten äußern Experten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Koalitionspläne zur Abschaffung des Soli. Es bestehe ein "sehr hohes Risiko", dass das Bundesverfassungsgericht eine Erhebung des Solidaritätszuschlags ab 2020 "für verfassungswidrig erklärt", heißt es in der Expertise.

Finanzminister Olaf Scholz will den Solidaritätszuschlag 2021 für 90 Prozent der heutigen Zahler abschaffen. Weitere 6,5 Prozent sollen ihn dann nur noch teilweise zahlen, die Übrigen komplett. Das Bundeskabinett hat dem Gesetzentwurf des SPD-Politikers zugestimmt.

Das Risiko der Verfassungswidrigkeit betrifft laut Gutachten "jedwede Erhebung des Solidaritätszuschlags über 2019 hinaus - sei es auch nur von höheren Einkommensgruppen und Unternehmen".

Altmaier fordert wasserdichte Lösung

In dem 23-seitigen Gutachten verweisen die Experten unter anderem darauf, dass der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe eingeführt wurde - und zwar in seiner jetzigen Form zur Finanzierung der Folgekosten der deutschen Einheit. Er stehe zudem mindestens in einer "politischen Verbindung" zum Solidarpakt. Der Solidarpakt II, der den ostdeutschen Bundesländern helfen soll, wirtschaftlich aufzuholen, läuft zum Jahresende aus.

Ein Sprecher von Finanzminister Scholz sagte, der Gesetzentwurf sei auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft worden. Man habe deshalb "keine Zweifel" daran, dass dies auch weiter so gelte. Wirtschaftsminister Peter Altmaier wiederum forderte eine verfassungsrechtlich wasserdichte Lösung. Der CDU-Politiker sagte: "Ich kann nur davor warnen, die Bedenken, die es ja schon von unterschiedlichen Seiten gibt, auf die leichte Schulter zu nehmen." Altmaier hatte ein eigenes Konzept für ein Soli-Ende bis 2026 vorgelegt, das vor allem Mittelständler entlasten soll.

Die Mitarbeiter des wissenschaftlichen Diensts unterstützen die Abgeordneten mit ihrer Expertise. Ihre Stellungnahmen sind keine offiziellen Positionen des Bundestags.