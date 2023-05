Das Hannoveraner Unternehmen war während der Pandemie in Schieflage geraten, will die Talsohle aber durchschritten haben. »Wir werden in diesem Jahr einen Gewinn erzielen. Die staatlichen Hilfen haben wir in den letzten Tagen vollständig zurückgezahlt.« TUI hatte in der Coronakrise staatliche Hilfskredite in Höhe von rund 4,3 Milliarden Euro in Anspruch genommen.