Die Gewerkschaft schloss weitere Gespräche ebenfalls nicht aus. Das weitere Vorgehen müsse in den nächsten Tage beraten werden, sagte ein Sprecher. Zu einem Bericht des Fachportals »aero.de«, demzufolge nun ein Streik bei der hochprofitablen Frachttochter Lufthansa Cargo »im Raum steht«, sagte der VC-Sprecher: »Es gibt definitiv keinen Streikbeschluss.« Bei der Lufthansa Cargo hatten die Piloten in einer Urabstimmung besonders hohe Bereitschaft gezeigt, für ihre Forderungen in einen Arbeitskampf zu gehen.