Streit um Chromecast Lautsprecherhersteller Sonos verklagt Google

Der Hifi-Firma Sonos legt sich mit Google an: Sonos wirft dem Internetkonzern in einer Klage Patentverletzungen vor. Google habe bei gemeinsamer Arbeit an der Integration seines Musikdienstes Informationen über die Sonos-Technologie bekommen - und die Patente dann seit 2015 mit eigenen Geräten verletzt.

Ein Google-Sprecher wies den Vorwurf zurück und sagte der "New York Times", die Unternehmen seien schon seit Jahren in Gesprächen über das Thema gewesen.

Sonos nimmt in der eingereichten Klage in Kalifornien speziell das Google-Gerät Chromecast Audio ins Visier, mit dem man Lautsprecher in verschiedenen Räumen vernetzen kann. Bei den Patenten geht es um spezielle Technologien für das Zusammenspiel mehrerer Lautsprecher, zum Beispiel, wenn es darum geht, die Lautstärke abzustimmen oder die Musikwiedergabe zu synchronisieren.