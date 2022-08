In wenigen Tagen soll – laut Gazprom nur vorübergehend – kein Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland kommen. Diese Ankündigung sorgt für Nervosität auf dem Gasmarkt. Nachdem der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam bereits in der vergangenen Woche deutlich gestiegen war, hat er am Montag den Aufwärtstrend beschleunigt. Am Vormittag stieg der Preis um mehr als 15 Prozent auf fast 293 Euro je Megawattstunde.