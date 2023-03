Deutschlands größter Vermögensverwalter DWS hat nach eigenen Angaben ebenfalls kein Engagement in AT1-Schuldtiteln der Credit Suisse. Die von der DWS verwalteten Publikumsfonds hielten zum 10. März einen Gesamtwert von 412 Millionen Euro in Aktien und Anleihen der Credit Suisse, teilte die Deutsche-Bank-Fondstochter am Montag mit. Davon seien 396 Millionen in Anleihen des Schweizer Instituts investiert, allerdings nicht in AT1-Schuldtitel.

Am Sonntagabend hatten die Schweizer Aufsichtsbehörden die Übernahme der zweitgrößten Schweizer Bank durch die größere Konkurrentin UBS bekannt gegeben. Den Kaufpreis von 3 Milliarden Franken will die UBS in eigenen Aktien bezahlen. Die Inhaber der AT1-Anleihen der Credit Suisse sollen ihr investiertes Geld auf Geheiß der Schweizer Finanzaufsicht Finma komplett verlieren. Dabei geht es um insgesamt 16 Milliarden Franken.