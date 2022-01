Spannung vor US-Notenbank-Sitzung Kursverluste für Börsen in Asien

Die Aussicht auf eine Leitzinserhöhung in den USA belastet die Aktienmärkte in Asien. Der japanische Leitindex Nikkei schloss im Minus. Zuvor hatte es an der US-Börse eine überraschende Aufholjagd gegeben.