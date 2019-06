Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's wird verkauft. Das Unternehmen hat mitgeteilt, eine entsprechende Übereinkunft mit der Firma BidFair USA geschlossen zu haben. Dahinter steht der französische Medienunternehmer und Kunstsammler Patrick Drahi.

Der Geschäftsmann plant demnach, Sotheby's von der Börse zu nehmen. Den bisherigen Anteilseignern will er 57 Dollar pro Aktie zahlen - das entspricht einem satten Aufschlag von 61 Prozent auf den derzeitigen Kurs an der Wall Street. Sofern die Aktionäre das Angebot annehmen, würde das Auktionshaus damit nach drei Jahrzehnten wieder Abschied von der Börse nehmen.

Sotheby's traditionsreiches Stammhaus sitzt in den USA, daneben unterhält das Auktionshaus aber auch Dependancen in London, Paris, Genf und Hongkong. Es gilt als Nummer 2 auf dem Weltmarkt für Versteigerungen, einem Milliardengeschäft: Sotheby's Umsatz betrug allein im ersten Halbjahr 2018 rund zwei Milliarden Dollar.

Der Käufer Drahi gilt als einer der reichsten Männer Frankreichs und hat sein Vermögen im Telekommunikationsbereich gemacht. Er ist dem Auktionshaus bereits seit Jahren geschäftlich verbunden - als zahlender Kunde.

Erst im Mai hatte Sotheby's seine Galerien nach umfangreichen Umbauarbeiten wieder eröffnet. Im vergangenen Oktober wiederum war das Unternehmen in den Schlagzeilen, weil sich ein Kunstwerk von Banksy unmittelbar im Anschluss an eine Auktion selbst zerstörte, durch einen im Bilderrahmen versteckten Schredder. Zuvor hatte eine Bieterin für 1,2 Millionen Dollar den Zuschlag für das Bild "Girl with Balloon" bekommen. Sie wollte das Werk aber trotzdem behalten.