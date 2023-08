Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat offenbar ihre gesamten Bestände an Bitcoin in Höhe von 373 Millionen Dollar verkauft. Das geht aus Geschäftsberichten hervor, die dem »Wall Street Journal« vorliegen. Dies hat die Kryptowährung stark unter Druck gesetzt. Die Cyber-Devise weitete am Freitagmorgen ihre Verluste vom Vortag aus und verbilligte sich um 4,3 Prozent auf 26.440 Dollar. Am Abend zuvor war sie zeitweise um mehr als zehn Prozent abgestürzt und kostete mit 25.672 Dollar so wenig wie seit Juni nicht mehr.