Die SPD-Bundestagsfraktion arbeitet an der Einführung eines Industriestrompreises von fünf Cent pro Kilowattstunde für bestimmte Unternehmen. Das geht aus einem Fraktions-Konzept für einen »Transformationsstrompreis« hervor, aus dem die Nachrichtenagentur dpa und die Funke-Mediengruppe zitieren. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand will demnach bereits an diesem Donnerstag ein Positionspapier beschließen.