Wegen der Aufnahme der Porsche AG in den Leitindex steigt der Sportartikelhersteller Puma in den MDax ab und verdrängt dort den Batteriehersteller Varta, der in den Nebenwerteindex SDax absteigt, wie die Deutsche Börse weiter mitteilte. Dadurch falle der Online-Modehändler About You aus dem SDax.

Demnach tauschen zudem die im MDax notierte Deutsche Wohnen und der im SDax gelistete Bioethanolhersteller Verbio die Plätz. Die Änderungen treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft.