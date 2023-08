Noch im Juni war ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Berlin geplatzt, nun haben sich der Axel-Springer-Verlag und sein früherer »Bild«-Chefredakteur Julian Reichelt außergerichtlich geeinigt. In der Klage hatte der Konzern eine Abfindung in Höhe von zwei Millionen Euro zurückverlangt – und wollte eine Vertragsstrafe in Höhe von 192.000 Euro geltend machen. Der Vorwurf: Reichelt habe Redaktionen mit Informationen über seinen früheren Arbeitgeber versorgt.