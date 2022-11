Die Weltklimakonferenz COP27 ist am Sonntag eröffnet worden. Kanzler Scholz will zwei Tage lang an ihr teilnehmen. Am Montagnachmittag (gegen 17 Uhr) hält er eine Rede vor dem Konferenzplenum, gefolgt von multilateralen Treffen. Am Dienstag richtet der Kanzler Veranstaltungen zum Thema klimabedingte Schäden und Verluste sowie zum Klimaclub aus, der im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft konzipiert wurde.