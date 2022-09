»Wir merken schon, dass die Lage angespannter wird«, so Liebing weiter. »Noch vor wenigen Monaten war es so, dass wir die Risiken am Horizont erkannt haben und gesagt haben, darauf müssen wir uns vorbereiten. Aber jetzt stellen wir fest, dass bestimmte Probleme, Liquiditätsprobleme, akuter werden.« Die Stadtwerke seien in der Summe systemrelevant. »Eine Insolvenzwelle wollen wir natürlich verhindern, das ist unser oberstes Ziel.«