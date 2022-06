Der Einigung waren neunstündige Verhandlungen vorausgegangen. Die Ergebnisse gelten unter anderem für die Stahlkocher von Thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal. Die Unternehmen profitieren derzeit von den hohen Stahlpreisen, kämpfen aber auch mit gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten.

Die IG Metall hatte in den vergangenen Tagen mit Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. »In Zeiten einer hohen Inflation ist uns ein Verhandlungsergebnis gelungen, das den Beschäftigten sofort ein deutliches Plus von 6,5 Prozent ins Portemonnaie bringt«, sagte der Verhandlungsführer und Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler. Und: »Das ist die höchste prozentuale Erhöhung in der Stahlindustrie seit 30 Jahren.«