Die hohen Energiepreise bringen viele Stadtwerke in schwere Finanznot. Nun möchte die nordrhein-westfälische Landesregierung mit einem Schutzschirm in Höhe von fünf Milliarden Euro die Liquidität der Stadtwerke absichern. Der Landtag beschloss einen entsprechenden Änderungsantrag von CDU und Grünen für den Nachtragshaushalt 2022. Damit kann die NRW-Bank den an Stadtwerken beteiligten Kommunen Liquiditätskredite bis zu einer Gesamthöhe von fünf Milliarden Euro gewähren. Für den Rettungsschirm stimmten auch die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP.