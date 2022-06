Steigende Preise Warum jetzt nur noch die EZB helfen kann

Inzwischen ziehen auch die Löhne in der Eurozone allmählich an. Dass deutsche Tarifforderungen bei mehr als acht Prozent liegen, ist verständlich. Möglich, dass die gerade entschiedene Mindestlohnerhöhung unter diesen Bedingungen die gesamte Lohnskala nach oben verschiebt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nun Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zur »konzentierten Aktion« eingeladen, einer Neuauflage des Versuchs des früheren Wirtschaftsministers Karl Schiller, die Tarifparteien zur Mäßigung zu bewegen, um eine beschleunigte Preis-Lohn-Spirale zu verhindern. Auch wenn das schon in den Siebzigerjahren nicht sonderlich erfolgreich war.

Wir erleben ein Frühjahr der Unzufriedenheit . Arbeitnehmer und Transferempfänger erleiden Einbußen ihrer Kaufkraft, gerade ärmere Haushalte sind empfindlich betroffen. Regierungen können mit höheren Transferzahlungen oder partiellen Steuersenkungen die Auswirkungen der Inflation allenfalls vorübergehend lindern. Die Preisdynamik brechen können sie nicht.

Eingriffe in den Preismechanismus wiederum schaffen zusätzliche Probleme. So hatte Anfang der Siebzigerjahre die US-Regierung unter Richard Nixon versucht, mit dirigistischen Maßnahmen die Lage in den Griff zu bekommen und ein bürokratisches Monstrum geschaffen. Es half alles nichts. Erst als um 1980 der damalige Fed-Chef Paul Volcker mit drakonischen Zinserhöhungen die Wirtschaft abwürgte, gelang es, die amerikanische Inflation zu ersticken. Es ist diese Erfahrung, die die Fed heute – reichlich spät, aber immerhin – zu einer entschlossenen Straffung veranlasst.

Am Ende können nur die Notenbanken die Inflation in den Griff bekommen. Eben deshalb ist dies ihre vordringliche gesetzliche Aufgabe. Deshalb genießen sie heute ein hohes Maß an Unabhängigkeit. Warum also steuert die EZB nicht entschlossener gegen?

Recht und Realität

Kein Zweifel, die EZB steckt in einer schwierigen Lage. Einerseits muss sie den Preisanstieg abbremsen. Andererseits sind einige Eurostaaten so hoch verschuldet – ein Erbe der Finanz- und dann der Coronakrise –, dass ihre Zahlungsfähigkeit gefährdet sein könnte, wenn die EZB rasch auf die Bremse tritt. Eine Notenbank im Krieg, die die Finanzstabilität von Mitgliedstaaten gefährdet, wäre sogar ein sicherheitspolitisches Risiko. Anders als die Fed in den USA, wo es einen finanziell potenten Zentralstaat gibt, managt die EZB eine Währung, die 19 Staaten mit jeweils eigener Finanzpolitik umfasst. Und diese Staaten sind nun vom Krieg in höchst unterschiedlicher Weise betroffen.