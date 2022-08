Zu der Entscheidung, neben den Chefposten bei Bertelsmann mit Hauptsitz in Gütersloh und der RTL Group in Luxemburg nun auch den bei RTL Deutschland zu übernehmen, sagte Rabe: »Ich führe Bertelsmann insgesamt, aber ich habe in den knapp elf Jahren, seitdem ich die Führung übernommen habe, immer wieder Arbeitsschwerpunkte in einzelnen Geschäften gesetzt.« Bei dem Dienstleister Arvato, bei der Bildung von Dienstleister Majorel oder in der RTL Group sei das so gewesen. »Es gehört zu meiner Art zu arbeiten.«