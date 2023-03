Trotz Bankenbeben und Inflation Stimmung deutscher Unternehmen hellt sich auf

Wachstum oder Rezession?

Treffen die Erwartungen der Firmen ein? Ökonomen sind sich darüber uneins. Die Ifo-Forscher etwa blicken vergleichsweise pessimistisch auf die Konjunktur in diesem Jahr. Anders als viele Unternehmen, andere große Institute und auch der Sachverständigenrat rechnen sie nicht mit einem leichten Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, sondern mit einem Rückgang um 0,1 Prozent.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) sagt für das zu Ende gehende Quartal hingegen ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,2 Prozent voraus, auch das IWH in Halle (an der Saale) erwartet einen Anstieg. Im vierten Quartal 2022 war Europas größte Volkswirtschaft noch um 0,4 Prozent geschrumpft. Bei zwei negativen Quartalen in Folge sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession.