Über den »Qualvollen Transport zum Schlachter« hatte am Dienstag das ARD-Politikmagazin »Report Mainz« berichtet . In einer besonders geschmacklosen Szene schubst eine Mitarbeiterin absichtlich einen Kollegen, sodass dieser auf die stark geschwächten Hähnchen fällt. In einer Art Vergeltungsmaßnahme wirft der Mitarbeiter anschließend der anderen ein Huhn hinterher, als sei es ein Schneeball.