»Wir hatten ein exzellentes Quartal« Disney holt mit Streamingdiensten Netflix ein

Preiserhöhung auf 10,99 Dollar pro Monat

Die starke Nachfrage nutzte Disney sogleich, um kräftige Preiserhöhungen einzuleiten. So soll der Preis für das werbefreie Standardabo bei Disney+ für Kundinnen und Kunden in den USA am 8. Dezember um drei Dollar auf 10,99 Dollar pro Monat steigen. Dafür will Disney aber – wie auch Netflix – eine günstigere Variante mit Werbepausen einführen. Dieses Angebot soll monatlich 7,99 Dollar kosten – so viel wie bislang das werbefreie Abo.

Bei Hulu geht der Preis je nach Abomodell um einen bis zwei Dollar pro Monat nach oben. ESPN+ hatte auch erst kürzlich eine Preiserhöhung in den USA angekündigt.