Expansion mit Elektro-Lieferwagen Post-Tochter StreetScooter plant Produktion in China

Es war der Überraschungserfolg der Deutschen Post der vergangenen Jahre: Die Entwicklung des StreetScooters, eines eigenen Lieferwagens für den Innenstadtbetrieb, knallgelb, elektrisch betrieben - und vor allem: serienreif. Mit dem Elektro-Transporter ließ die Post die deutschen Autobauer ganz schön alt aussehen, die zunächst kein Interesse an der Idee zeigten.

Nun will das Unternehmen die weltweite Expansion voran treiben - und beginnt den Einstieg in den chinesischen Markt. Der Hersteller von Elektro-Transportern und der Autobauer Chery Holding Group planen, zusammen elektrische Nutzfahrzeuge für China und möglicherweise auch andere Länder zu entwickeln und zu produzieren, teilte die Deutsche Post am Freitag mit.

Dazu gehörten auch die lokale Fertigung und Beschaffung sowie der landesweite Vertrieb und Service. Geplant sei ein schrittweiser Einstieg in den Markt, für 2021 sei die Serienproduktion mit Produktionskapazitäten von bis zu 100.000 E-Fahrzeugen jährlich geplant. Perspektivisch rechne man mit einer Gesamtinvestition von bis zu 500 Millionen Euro.

