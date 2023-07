Streit über Kohleausstieg BGH erklärt Klage von Energiekonzernen vor internationalem Schiedsgericht für unzulässig

Der BGH begründete die Entscheidung damit, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bei innereuropäischen Investitionsstreitigkeiten solche Schiedsklauseln grundsätzlich gegen das Unionsrecht verstoßen würden. Ein anderslautendes Urteil des Kammergerichts Berlin hob der BGH auf.

Renewable Power hatte in Deutschland in Solarenergie investiert und fordert von der Bundesrepublik 275 Millionen Euro plus 56 Millionen Euro Zinsen. Die Energieversorger RWE und Uniper mit Sitz in Deutschland hatten in den Niederlanden in Kohlekraftwerke investiert. Das Land beschloss aber den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030. RWE will demnach 1,4 Milliarden Euro. Uniper forderte ursprünglich mehrere Hundert Millionen Euro. Nach der weitgehenden Verstaatlichung Ende vergangenen Jahres nahm es seine Forderung aber zurück.