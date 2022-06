Die Koalition will am Abend dem Vernehmen nach darüber beraten, ob und wie sie die Menschen von der hohen Inflation weiter entlasten kann. Vor dem Treffen werden zahlreiche Forderungen laut, was die Regierung alles angehen solle. DGB-Chefin Yasmin Fahimi forderte etwa einen Aufschlag auf Hartz IV, aus der Union kamen Vorschläge für »Energiegutscheine« und ein »Entfernungsgeld«.