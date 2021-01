Lieferstreit mit EU-Kommission AstraZeneca will Liefervertrag veröffentlichen – und Europa mehr Impfstoff liefern

Kommt nun doch Bewegung in den EU-Streit mit AstraZeneca? Offenbar will der Konzern den Liefervertrag mit der EU veröffentlichen – und lenkt in der Frage der Liefermengen womöglich etwas ein.