Der Netzbetreiber Tennet hat eine Lücke in der Stromachse von Norddeutschland nach Süden geschlossen. Am Mittwoch nahm das Unternehmen bei Oldenburg eine neue Hochspannungsleitung zwischen Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) und St. Hülfe (Diepholz) in Betrieb, die eine wichtige Verbindung zwischen Nordsee und Nordrhein-Westfalen schließt. Dadurch kann nun mehr Windstrom eingespeist und nach Süden geleitet werden.