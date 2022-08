Hohe Strompreise Bahn-Chef rechnet mit Mehrkosten von zwei Milliarden Euro

Lutz bezeichnete das 9-Euro-Ticket, das die Bahn 26 Millionen mal verkaufte, als »tollen Erfolg«. Bei einer Nachfolgeregelung plädierte er derweil für Investitionszuschüsse für den Ausbau der Infrastruktur. Diese sei gerade auf Engpassstrecken und an überlasteten Knotenpunkten an ihre Grenzen gekommen. »Deshalb wäre es eine gute Idee, für jeden Euro, der in ein Nachfolgeticket fließt, mindestens einen Euro in die Verbesserung des Angebots und den Ausbau der Infrastruktur zu stecken.«