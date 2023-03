»Regenerativ« ist eine seit einigen Jahren in der Landwirtschaft diskutierte Anbaumethode unter weitgehendem Verzicht auf die übliche Bodenbearbeitung. Das Verfahren kann gleichermaßen in konventioneller und in der Bio-Landwirtschaft angewandt werden. Ein weiterer Grundsatz ist, dass der Boden niemals kahl sein soll, sondern durch Pflanzenreste oder eine Pflanzendecke bedeckt bleibt.

Erträge resilienter machen

Hintergrund der Studie sind zwei Phänomene, die Kritiker der intensiven Landwirtschaft seit Jahren anprangern: Wertvoller Humus geht durch Erosion verloren, außerdem verlieren die Böden Nährstoffe. »Der Produktionsfaktor Boden, insbesondere Bodengesundheit, wurde lange Zeit zu wenig berücksichtigt«, sagte BCG-Studienleiter Torsten Kurth. »Gesunde Böden sind aber essenziell, um einen hohen Ertrag an nährstoffreichen Pflanzen zu ernten.« Es sei sicherlich im Interesse jedes Landwirtes und jeder Landwirtin, nachhaltig gesunde Böden zu haben »und somit einen gesunden Betrieb an die nachfolgende Generation zu übergeben«.