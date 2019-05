Die Fast-Food-Kette Subway hat eine rasante Expansion hinter sich: 2007 lag die Zahl der Filialen in den USA noch bei 21.000, acht Jahre später hingegen waren es mehr als 27.000. Zum Vergleich: Die Konkurrenten McDonald's und Starbucks - auf dem US-Markt immerhin die Nummer zwei und drei nach Restaurantzahl - kommen jeweils gerade einmal auf rund 14.000. Und auch weltweit ist Subway mit mehr als 40.000 Läden klar die Nummer eins.

Doch die Entwicklung ist gekippt, Subway schließt nun in immer schnellerer Taktung Standorte: Im Jahr 2016 ging es mit 359 Läden weniger los. 2017 lag die Zahl der Schließungen bei 83, 2018 waren es sogar 1107. Offiziell in seinen Planungen angekündigt hingegen hatte der Konzern nur die Streichung von halb so vielen Schnellrestaurants.

Die Gründe für die Schwierigkeiten der Sandwich-Kette sind eng verbunden mit dem vorhergehenden Aufstieg von Subway. Der Boom begann mit der Finanzkrise ab 2007, die die USA in eine schwere Rezession stürzte. Subway positionierte sich damals mit günstigen - und leidlich gesund anmutenden - Angeboten.

Besonders beliebt: Das Angebot für einen fast 30 Zentimeter langen Riesensandwich für gerade einmal fünf Dollar. Der Slogan "Five Dollar Footlong" brannte sich damals geradezu ein in das kollektive Gedächtnis Amerikas - ein genialer Schachzug des Marketings. Zumindest schien das lange so.

"Zu sehr auf die Restaurantzahl fokussiert"

Subway begann damals, immer mehr Filialen zu öffnen. Betrieben werden diese - wie bei vielen Fast-Food-Konzernen - zumeist von Franchise-Nehmern, also selbstständig agierenden Unternehmern, die allerdings hohe Lizenzgebühren an den Mutterkonzern überweisen.

Um das Wachstum schnell voranzutreiben, "hat Subway die Eröffnung eines Franchise-Standorts wirklich einfach und billig gemacht" - so beschreibt der US-Radiosender NPR die Taktik. Und anders als bei der Konkurrenz war es auch nicht so wichtig, ob der neue Laden im Einzugsgebiet eines bereits bestehenden Subway-Restaurants lag.

Das rächt sich. Seit die Geschäfte schlechter laufen, nehmen viele Subway-Lizenznehmer einander die Kunden weg - statt mit McDonald's und Co. zu konkurrieren. In einem Interview hat Vorstandschefin Suzanne Greco neulich eingeräumt, das Unternehmen habe sich in der Vergangenheit zu sehr "auf die Restaurantzahl fokussiert. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Stärkung des Marktanteils".

Hin und Her beim Sandwichpreis

US-Medien berichten allerdings, Subway greife inzwischen zu drastischen Methoden, um das Filialnetz zu bereinigen. So würde eine "Armee von Juristen" des Konzerns eigene Franchisenehmer mit Verfahren überziehen - um sie aus dem Markt zu drängen, schreibt die "New York Post".

Anlass für die Verfahren seien oft kleine Verstöße, schreibt die Zeitung. Mal seien "Flecken auf Glas im Speisebereich" der Auslöser, mal hätten Subway-Prüfer etwas auszusetzen an der Art und Weise, wie das Gemüse geschnitten werde, berichtet die Zeitung. Insgesamt füllen die Vorschriften 700 Seiten in einem Handbuch. "Das kann niemand einhalten", zitiert die "New York Post" den Anwalt Mark Shearer, der einen Franchise-Unternehmer vertritt. Die Rede ist von 702 Schlichtungsverfahren wegen Streitigkeiten mit Subway-Filialbetreibern. Zum Vergleich: McDonald's kam nur auf ein einziges.

Auch der Verkaufsschlager - Five Dollar Footlong - hat zu Konflikten geführt. Das Problem: Die Finanzkrise ist lange her, die Preise für Zutaten sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Subway hat deshalb 2016 den Preis auf sechs Dollar erhöht - aber das löste Proteststürme unter den Kunden aus, die immer noch den alten Werbeslogan im Ohr hatten. Also kehrte der Konzern zum alten Preis zurück - und brachte damit die eigenen Restaurantbetreiber gegen sich auf. Sie starteten eine Petition gegen das Angebot, das ihnen Verluste bescherte. Subway gab nach - und sucht nun nach anderen Wegen aus der Krise.