Milliarden-Transaktion Vonovia verkauft Anteil an Immobilien-Paket

Am Aktienmarkt kam die Neuigkeit gut an. Die Papiere des Unternehmens legten am späten Vormittag um 4,3 Prozent auf 19,37 Euro zu – Spitzenreiter im Dax. Ein Händler sagte, der Verkauf gehe in die richtige Richtung. Wie die Papiere vieler Immobilienunternehmen hatte zuletzt auch die Aktie von Vonovia wegen steigender Zinsen deutlich an Wert verloren . Seit dem Jahreswechsel sank der Kurs um knapp zwölf Prozent und in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 40 Prozent.

Vonovia will sich nach jahrelangem Expansionskurs derzeit von rund 66.000 Wohnungen im Gesamtwert von rund 13 Milliarden Euro trennen. Allerdings halten sich Investoren aufgrund der steigenden Zinsen beim Kauf von Immobilien zunehmend zurück. »Der Markt ist nicht völlig zum Erliegen gekommen, sondern mühsam«, räumte Unternehmenschef Buch im März bei Vorlage der Bilanz ein. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia 19.760 Wohnungen veräußert, auch über Buchwert.