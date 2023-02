Özdemir hatte am Montag seine Pläne für verbindliche Regeln für Lebensmittelwerbung vorgestellt, die sich an Unter-14-Jährige richtet. Demnach soll an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz gesetzlich beschränkt werden. Unter anderem sind Werbeverbote in »allen für Kinder relevanten Medien« geplant. Das Ministerium setzt damit eine Vereinbarung von SPD, FDP und Grünen aus dem Koalitionsvertrag um.