In sozialen Netzwerken reagierten Nutzer auf die Streiche mit Empörung: »Das ist nicht in Ordnung, besonders jetzt, wo erstmals mehr als 10.000 Menschen in einem Monat an Covid gestorben sind«, schreibt eine Nutzerin. Japan erlebt derzeit eine massive Coronawelle. Restaurantkritiker Yonekawa fordert deshalb, dass die Restaurants ihre Hygieneregeln angesichts der Pandemie auf den Prüfstand stellen: »Angesichts dieser Vorfälle müssen die Running-Sushi-Restaurants ihre Hygienestandards und Lebensmittelsicherheit neu bewerten.«

Tatsächlich haben die Restaurants offenbar schon reagiert: Dem CNN-Bericht zufolge stellt Sushiro derzeit statt echtem Sushi nur noch Fotos der Speisen auf das Laufband, damit Kunden sich ihr Gericht aussuchen können. Künftig wolle man Acrylwände installieren, um das Förderband besser von den Kunden auf den benachbarten Sitzen zu trennen. Der ebenfalls betroffene Restaurantbetreiber Kurasushi will stattdessen auf Hightech setzen, um Sushi-Terroristen auf die Schliche zu kommen: »Wir wollen KI-gesteuerte Kameras einsetzen, um zu überwachen, ob die Kunden Sushi, das sie angefasst haben, wieder auf die Teller legen«, wird ein Sprecher zitiert.